رئيس الوزراء التركي يهنئ الرئيس أردوغان بالفوز بالانتخابات

هنأ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين بفوز "تحالف الشعب" ومرشحه في الانتخابات التي جرت اليوم.

وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، الأحد، أن يلدريم هنأ أردوغان في اتصال هاتفي بالفوز الذي حققه في الانتخابات اليوم.

وأضافت المصادر أن يلدريم أعرب عن تمنياته أن يكون النظام الإداري الرئاسي الجديد سبيل خير للوطن والشعب التركي.

وأشارت المصادر إلى أن يلدريم هنأ في اتصال هاتفي منفصل زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي بفوز "تحالف الشعب" (تحالف بين العدالة والتنمية والحركة القومية) في الانتخابات البرلمانية.