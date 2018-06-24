ماهر أونال: نتائج الانتخابات تعكس إرادة الشعب وعلى الجميع احترامها

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، ماهر أونال، إنّ نتائج الانتخابات تعكس إرادة الشعب وعلى كافة الأحزاب السياسية احترامها.

وأوضح أونال في تصريح للصحفيين، عقب نجاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، أنّ الحكومة التركية تتصرف بحس المسؤولية، وأن جميع أصوات الناخبين في حمايتها.

وأضاف أونال أنّ الحكومة التركية تحرص على سلامة كافة أصوات الأحزاب الأخرى، وليس العدالة والتنمية فقط.

وردًا على تشكيك بعض الساسة الأتراك في نتائج الانتخابات، قال أونال: "شائعات التضليل غير صحيحة، أدعو كافة السياسيين إلى توخي الحذر وتحمل المسؤولية في هذا الموضوع".

وأردف قائلاً: "تركيا دولة قانون، والتشكيك في مشروعية مؤسساتها يلحق الضرر بوحدتنا، ومن غير المقبول استهداف وتهديد وكالة الأناضول، وكالة أنبائنا الوطنية".

كما انتقد أونال الاتهامات التي طالت وكالة الأناضول للأنباء قائلاً: "هل سيتحمل هؤلاء الساسة المسؤولية حال تعرضت اللجنة العليا للانتخابات أو الأناضول لأي اعتداء، فالتحريض الشديد ضد مؤسسات الدولة أمر غير مقبول".