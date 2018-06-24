منظمة أوروبية تراقب الانتخابات التركية: عملية التصويت تسير بسلاسة

صرحت منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، التي تشارك كمنظمة أجنبية مستقلة في مراقبة الانتخابات التركية، اليوم الأحد، أنه لم يتم الإبلاغ عن أية تباينات خلال عملية الاقتراع حتى الآن، مؤكدة أن العملية تسير بسلاسة.

وقالت رئيسة بعثة المنظمة لمراقبة الانتخابات، السفيرة أودري غلوفر، للصحفيين، إنهم سيواصلون متابعة عملية التصويت عن قرب حتى النهاية.

وأضافت أن منظمة الأمن والتعاون الأوروبية تواصل مراقبة العملية الانتخابية في مختلف أنحاء تركيا عبر 330 مراقبا ميدانيا تابعا لها، مشددةً على أن ممثلي المنظمة "لم يواجهوا أية قيود".

وأشارت غلوفر أن المراقبين التابعين للبعثة يقومون منذ شهر بأنشطتهم المتعلقة بتفقد صناديق الاقتراع والمراكز الانتخابية وغير ذلك من الأنشطة بدون قيود، في مناطق مختلفة من تركيا، بالتنسيق مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا.

واعتبارًا من الساعة الثامنة منذ صباح اليوم الأحد، بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات.