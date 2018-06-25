الرئيسان الباكستاني والألباني يهنئان أردوغان على فوزه بالانتخابات

هنأ الرئيسان الباكستاني ممنون حسين، والألباني إيلير ميتا اليوم الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على فوزه أمس بالانتخابات الرئاسية.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن تهنئة حسين لأردوغان جاءت في اتصال هاتفي.

كما بيان صادر عن الرئاسة الألبانية، أن ميتا بعث رسالة تهنئة إلى أردوغان، اليوم الإثنين، أبدى فيها "أحر التهاني القلبية" بمناسبة النصر الذي حققه في الانتخابات.

وتمنى ميتا النجاح لأردوغان في إدارة تركيا وتنميتها.

وأكد ثقته بأن العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين وشعبيهما، ستتعزز أكثر في ظل الولاية الرئاسية الجديدة لأردوغان.

كما أعرب ميتا عن امتنانه للدعم والمساعدات التي تقدمها تركيا والرئيس أردوغان لبلاده منذ أعوام طويلة.

وأمس الأحد، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا بنحو 88 بالمائة، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.55 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، على 30.67 بالمائة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62 بالمائة من الأصوات (343 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 34.04 بالمائة من الأصوات (190 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.62 بالمائة.