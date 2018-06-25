الملك سلمان يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات التي جرت أمس الأحد.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية أن التهنئة جاءت خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين اليوم الاثنين.

وأكد الجانبان خلال الاتصال، العزم على تعزيز العلاقات الثنائية.

وأمس الأحد، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا، نحو 88 %، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.59 % من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجه، على 30.64 % من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.66 % من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 33.94 %من الأصوات (189مقعدًا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.7 % (67 مقعدًا).