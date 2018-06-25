تشاوش أوغلو: المظلومين في كل العالم دعوا الله كي يفوز أردوغان

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إن الأمة الاسلامية ومظلومي العالم توجهوا بالدعاء لله من أجل فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات.

جاء ذلك في كلمة خلال استقباله ممثلي المجتمع الإسلامي الأمريكي في مقر الوزراة، اليوم الإثنين.

وأضاف تشاوش أوغلو: "مسؤوليتنا لا تقتصر على تركيا"، وذلك عقب إشارة أحد الحاضرين إلى تغريدته أمس، التي ذكر فيها أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اتصل فيه، وقال له: إن "هذا النصر ليس لتركيا وحدها وإنما نصر لفلسطين والقدس في الوقت نفسه".

وتابع قائلًا:"ما شهدناه في الانتخابات هو دعاء الأمة وكل المظلومين في العالم من أجل فوز رجب طيب أردوغان، كي لا يبقوا وحيدين وأيتامًا".

ونوه تشاوش أوغلو أنه كلما زادت قوة تركيا الاقتصادية، استطاعت رفع مستوى مساعدتها للمظلومين حول العالم.

كما أكد تشاوش أوغلو، أن تركيا حليف لا يستغنى عنه ليس بالنسبة للولايات المتحدة فحسب، وإنما لكل حلفائها.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة وصلت نسبة المشاركة فيها نحو 88%، بحسب نتائج أولية غير رسمية.



وأظهرت النتائج الأولية، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان على 52.55 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، على 30.67 بالمئة من الأصوات.



وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62 بالمئة من الأصوات، فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 34.04 بالمئة، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.61 بالمئة.