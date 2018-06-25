حزب الشعب الجمهوري يتلقى أدنى نسبة تأييد شعبي خلال 10 سنوات

أظهرت الانتخابات البرلمانية التركية التي جرت الأحد انخفاض التأييد الشعبي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي يتزعمه كمال قليجدار أوغلو منذ 2010، إلى مستوى هو الأدنى خلال العقد الأخير.

وبحسب نتائج الانتخابات غير الرسمية، فقد حصل حزب الشعب الجمهوري على نسبة 22.69% من الأصوات، وهي أضعف نسبة يحصل عليها الحزب منذ عام 2011.

وتعد انتخابات الأحد الرابعة لحزب الشعب الجمهوري منذ تولي قليجدار أوغلو زعامة الحزب.

وحصل حزب المعارضة الرئيسي على نسبة 25.98% من مقاعد البرلمان في انتخابات عام 2011، و25% في انتخابات حزيران/ يونيو 2015، التي قادت إلى انتخابات مبكرة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته حيث حصل الحزب على نسبة 25.32 من أصوات الناخبين.

وفاز في انتخابات الأحد تحالف انتخابي يضم حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية" بعد حصوله على نسبة 53.6% من مقاعد البرلمان.