زعماء العالم يواصلون تهنئة أردوغان بفوزه في الانتخابات

يواصل قادة وزعماء دول العالم تقديم التهاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفوزه مجدداً بالانتخابات الرئاسية.

وهنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال اتصال هاتفي أردوغان على فوزه بالرئاسة.

وخلال الاتصال رحب الجانبان بالعمل معا خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، كما اتفقا على عقد لقاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" المزمع انعقادها في بروكسل يوليو/ تموز المقبل.

كما ذكرت مصادر بالرئاسة التركية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هنأت أردوغان على فوزه بولاية ثانية لرئاسة الجمهورية.

وفي وقت سابق اليوم هنأ رئيس وزراء اليونان أليكسس تشيبراس، أردوغان على تحقيقه الفوز في الانتخابات الرئاسية.

كما هنأ رؤساء كل من اليونان وتركمانستان وتشاد، أردوغان على فوزه بالانتخابات.

وأمس الأحد، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقما قياسيا، نحو 88 بالمائة، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.59 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، على 30.64 بالمائة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.66 بالمائة من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 33.94 بالمائة من الأصوات (189مقعدًا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.7 بالمائة (67 مقعدًا).