شتاينماير يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات

هنأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية أن تهنئة شتاينماير جاءت خلال اتصال هاتفي اليوم، وتمنى خلالها النجاح لأردوغان.

وبحسب المصادر فإن الرئيسين أكدا عزمهما على إكساب العلاقات بين بلديهما زخمًا، مشددين على أهمية الزيارات على مستوى رفيع بينهما.

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا، نحو 88 %، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج الأولية، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.55 % من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجه، على 30.67 % من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62 % من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 34.04 % من الأصوات (189 مقعدًا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.62 % (67 مقعدًا).