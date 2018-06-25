متحدث الحكومة التركية: النظام الرئاسي الجديد ليس نظام الرجل الواحد

قال المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن النظام الرئاسي الجديد ليس نظام الرجل الواحد بل نظام يحمي الديمقراطية بإرادة الشعب.

وأضاف نائب رئيس الوزراء بوزداغ في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن بقاء رئيس الجمهورية ضمن حزبه لا يعيق أداء عمله باستقلال وحيادية.

ولفت بوزداغ إلى أنه بالنظر إلى نتائج الانتخابات التي جرت أمس، فإن الشعب أعطى قيمة كبيرة لـ"تحالف الشعب" وللرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية.



واعتبر بوزداغ، أن زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة كمال قيلتشدار أوغلو لا يهدف للفوز إنما إضعاف حزب العدالة والتنمية.

من جهة أخرى أشاد بوزداغ بموقف مرشح حزب الشعب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، محرم إنجه، الذي أقر بخسارته، وأعلن قبوله بنتائج الانتخابات.

كما نوه بوزداغ أن تطابق النتائج الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات التركية مع النتائج التي أعلنت عنها وكالة الأناضول الرسمية، يظهر مصداقية وموثوقية عمل الأخيرة.

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88 بالمائة، حسب نتائج غير رسمية.



وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان على 52.55 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، على 30.67 بالمائة من الأصوات.



وفي الانتخابات البرلمانية، حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62 بالمائة من الأصوات، فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 34.04 بالمائة، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.61 بالمائة.