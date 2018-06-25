محرم إنجه يقر بهزيمته أمام أردوغان في الانتخابات الرئاسية

أقر محرم إنجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض للانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين، بهزيمته في الانتخابات التي فاز بها منافسه الرئيس رجب طيب أردوغان، معلناً القبول بنتائج الانتخابات غير الرسمية.

وقال محرم إنجه، في مؤتمر صحفي: "نتائج الانتخابات صحيحة، وتتطابق مع المعطيات التي لدينا"، مضيفاً: "أقبل بنتائج الانتخابات".

وتوجه إنجه إلى الرئيس أردوغان قائلاً: "فلتكن رئيساً لنا جميعاً واحتضن الجميع، كنت سأفعل ذلك لو تم انتخابي".

ونفى المرشح الرئاسي الخاسر ما أشيع عن تعرضه لتهديدات بعد صدور نتائج الانتخابات.