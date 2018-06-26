أردوغان يرأس اجتماعا الثلاثاء لبحث إجراءات الانتقال للنظام الرئاسي

يترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا في إسطنبول، اليوم، لتقييم عملية الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية بأن الاجتماع سيعقد ظهر اليوم، بحضور رئيس الوزراء بن علي يلدريم، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وجرت في تركيا، الأحد الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة أسفرت عن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، بنسبة 52.59 بالمائة من أصوات الناخبين.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" الذي يرأسه أردوغان، و"الحركة القومية"، الغالبية المطلقة بحصوله على 53.66 بالمائة من المقاعد (344 من أصل 600 مقعد).

وأجريت الانتخابات الأخيرة في إطار التعديل الدستوري الذي أقر العام الماضي بعد استفتاء شعبي يقضي بالانتقال إلى النظام الرئاسي، وهو ما سيترتب عليه العديد من التغييرات في شكل الحكومة وعدد الحقائب الوزارية.