الاتحاد الأوروبي يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات

هنأ رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي دونالد تاسك ومفوض الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات.

وقال تاسك ويونكر في رسالة مشتركة وجهاها لأردوغان، أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى تركيا بوصفه شريكا رئيسيا وبلدا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المسؤولان الأوروبيان أن الاتحاد الأوروبي يتطلع بشوق إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع أردوغان، في قضايا ذات اهتمامٍ مشترك بين تركيا والاتحاد الأوروبي، أبرزها الأمنية ومسائل مثل الطاقة والهجرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، النتائج غير النهائية للرئاسيات والبرلمانيات التي شهدتها البلاد أمس الأول الأحد.



وبحسب بيان صادر عن اللجنة، حصل "العدالة والتنمية "(الحاكم) على 41.85% من الأصوات، و"الشعب الجمهوري" على 22.48%، و"الشعوب الديمقراطي" على 11.7%، و"الحركة القومية" على 10.9%، و"إيي" على 9.89%، و"السعادة" على 1.33%، و"الوطن" على 0.23% من الأصوات، في الانتخابات البرلمانية.



وفي الرئاسيات، حصل الرئيس، رجب طيب أردوغان، على 52.59% من الأصوات، تلاه "محرم إنجه" مرشح "الشعب الجمهوري"، بـ30.64%، وفق البيان.



وفي المرتبة الثالثة حلّ صلاح الدين دميرطاش مرشح "الشعوب الديمقراطي" بـ8.4%، ثم "مرال أقشنر" مرشحة حزب "إيي"، بحصولها على 7.29%، ثم "تمل قرة ملا أوغلو" مرشح "السعادة" بـ0.89%، و"دوغو بيرنجك" مرشح "الوطن" بحصوله على 0.20% من الأصوات.