اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تعلن رسميا فوز أردوغان

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفَن، رسميا فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، بالانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، عقب حصوله على أغلبية الأصوات.

وقال غوفَن، في مؤتمر صحفي، "تم احتساب ما يقرب من 97.7 في المئة من النتائج، والأصوات المتبقية لن تؤثر على النتيجة".

وأشار إلى أن الأحزاب التي استحقت دخول البرلمان هي "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" و"إيي" و"الحركة القومية" و"السعادة".

غوفَن أكّد أن اللجنة تحرص على إبلاغ الأحزاب السياسية التركية بالنتائج المدرجة على نظامها الخاص بالانتخابات، فور وصولها.

وأوضح غوفّن أن إجمالي عدد الناخبين داخل تركيا، هو 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخبا، وفي الخارج 3 ملايين و47 ألفا و323 ناخبا.

وبيّن أن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في البعثات التركية في الخارج والمعابر الحدودية، بلغ مليونين و25 ألفا و666 ناخبا.

ومن المقرر أن تُعلن اللجنة النتائج النهائية في 29 حزيران/ يونيو الجاري.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88%، بحسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج الأولية، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان على 52.55 % من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجه على 30.67% من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62 % من الأصوات (343 من أصل 600 مقعد) ، فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 34.04 % من الأصوات (190 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.62 % (67 معقدا برلمانيا).