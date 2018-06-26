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ترامب يهاتف أردوغان لتهنئته على فوزه بالانتخابات

ديلي صباح
إسطنبول
أردوغان وترامب قبيل اجتماع ثنائي على هامش اجتماع بالجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر 2017. (الرئاسة التركية) أردوغان وترامب قبيل اجتماع ثنائي على هامش اجتماع بالجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر 2017. (الرئاسة التركية)

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان على فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية أن ترامب اتصل بأردوغان، اليوم الثلاثاء، وهنأه على فوزه بالانتخابات.
وأضافت المصادر أن الجانبين اتفقا على عقد لقاء ثنائي في بروكسل على هامش قمة زعماء دول الناتو المزمع عقدها يومي 11 و12 يوليو/تموز المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيسين أكدا عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية وفي مقدمتها العسكرية، كما ناقشا تنفيذ خارطة الطريق المشتركة في منبج السورية واستمرار التعاون في مكافحة الإرهاب.

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