أردوغان يستقبل بهجة لي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة

قالت مصادر في الرئاسة التركية، إنّ الرئيس رجب طيب أردوغان سيستقبل اليوم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجة لي.

وأوضحت المصادر الرئاسية، أن اجتماع أردوغان وبهجة لي سيبدأ في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي لمدينة إسطنبول.

ومن المنتظر أن يحضر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الاجتماع.

لقاء أردوغان وبهجة لي هذا، هو الأول بعد فوز تحالف الشعب المكوّن من حزبيهما "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي.

وليلة الأحد، هنّأ بهجة لي الرئيس أردوغان لفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وجرى آخر لقاء بين أردوغان وبهجة لي، في 18 نيسان/ أبريل الماضي، بمقر الرئاسة التركية في العاصمة أنقرة.

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت فيها نسبة المشاركة 88 بالمائة، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.59 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، على 30.64 بالمائة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.66 بالمائة من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 33.94 بالمائة من الأصوات (189 مقعدًا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.7 بالمائة (67 مقعدًا).