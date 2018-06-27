أمين عام الناتو يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "ناتو"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لفوزه في الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد الماضي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين ستولتنبرغ وأردوغان، اليوم الأربعاء، حسب ما أفادت به مصادر في الرئاسة التركية للأناضول.

وأكد أردوغان في الاتصال استمرار تركيا القوي بالتزاماتها للحلف، وأنها ستزيد من إسهاماتها له، حسب المصادر.

من جانبه، شدد ستولتنبرغ، على أن تركيا تعتبر عضو هام للغاية من أجل الحلف.

وأشار الجانبان، إلى أن قمة الحلف المزمع عقدها في العاصمة البلجيكية بروكسل، في يوليو/ تموز المقبل، تعد فرصة هامة من أجل اللقاء وجها لوجه.

وأمس الثلاثاء، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، النتائج غير النهائية للرئاسيات والبرلمانيات التي شهدتها البلاد في 24 يونيو/حزيران الجاري.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة، حصل "العدالة والتنمية "(الحاكم) على 41.85% من الأصوات، و"الشعب الجمهوري" على 22.48%، و"الشعوب الديمقراطي" على 11.7%، و"الحركة القومية" على 10.9%، و"إيي" على 9.89%، و"السعادة" على 1.33%، و"الوطن" على 0.23% من الأصوات، في الانتخابات البرلمانية.

وفي الرئاسيات، حصل الرئيس، رجب طيب أردوغان، على 52.59% من الأصوات، تلاه "محرم إنجه" مرشح "الشعب الجمهوري"، بـ30.64%، وفق البيان.

وفي المرتبة الثالثة حلّ صلاح الدين دميرطاش، مرشح "الشعوب الديمقراطي" بـ8.4%، ثم "ميرال أقشنر" مرشحة حزب "إيي"، بحصولها على 7.29%، ثم "تمل قرة ملا أوغلو" مرشح "السعادة" بـ0.89%، و"دوغو بيرنجك" مرشح "الوطن" بحصوله على 0.20% من الأصوات.