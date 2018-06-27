العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب على طاولة تشاوش أوغلو ونظيره الدانماركي

عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، لقاءً مع نظيره الدنماركي أندرس صموئيلسن، تناول العلاقات الثنائية.

وأشار المراسل أن اللقاء الذي جرى على هامش مشاركة تشاوش أوغلو في المؤتمر الدولي للإصلاح في أوكرانيا والذي ينظم بالعاصمة الدنماركية، تناول أبرز عناوين العلاقات الثنائية.

وأضاف المراسل أن قضايا مثل مكافحة الإرهاب والتعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي كانت على أجندة اللقاء.

وأشار أن تشاوش أوغلو شدد لصموئيلسن ضرورة عدم سماح سلطات بلاده بنشاط المنظمات المرتبطة بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية على الأراضي الدنماركية.