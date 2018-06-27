تشاوش أوغلو: ألمانيا ارتكبت أخطاء لا مبرر لها بحق تركيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن ألمانيا ارتكبت أخطاء بحق تركيا في الآونة الأخيرة، لا مبرر لها وتستند إلى "رؤى خاطئة".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب، مؤتمر الإصلاح الدولي في أوكرانيا المنعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ودعا الوزير التركي الدول الغربية إلى الابتعاد عن أسلوب إعطاء الدروس لتركيا قائلاً : " أخبرت وزير الخارجية الدنماركي اليوم بأنكم تستمتعون بإعطاء الدروس، وإن كان لا بد من ذلك، فانظروا إلى أنفسكم قليلا. المشاكل التي فيكم تتعارض مع القيم الأوروبية المشتركة ومع حقوق الإنسان، كالعنصرية ومعاداة الإسلام والأجانب والمهاجرين. عليهم أن يتعلموا الوقوف باحترام لتركيا، وأن ينظروا إليها لها كشريك متساوٍ".

وأشار تشاوش أوغلو إلى أنّ نظيره الألماني هايكو ماس اتصل به بعد الانتخابات. وأنه سيزور تركيا قريبا.

وأوضح إلى وجود مؤشرات جيدة في العلاقات التركية الألمانية مستدركا بضرورة اتخاذ خطوات هامة على أرض الواقع تتعلق بملفي منظمة "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين.

وفيما يتعلق بالانتخابات أكد تشاوش أوغلو أن المواطن التركي الذي يعيش في أوروبا، شاهد حجم التقدم الذي أحرزته تركيا في السنوات الـ 16 الماضية، قائلاً: "في السابق كانوا يقارنون بين البلدان التي يعيشون فيها وتركيا، وكانت تركيا متأخرة كثيرة، أما الآن فنحن متقدمون على أوروبا في بعض المجالات.