تشاوش أوغلو: لن تستعيد أوكرانيا عافيتها ما لم يتم تنفيذ عملية الإصلاح بطريقة فعّالة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن أوكرانيا لن تستطيع استعادة عافيتها ما لم يتم تنفيذ عملية الإصلاح ذات الأهمية الإستراتيجية بطريقة فعالة وناجحة.

وشدد تشاوش أوغلو في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الإصلاح في أوكرانيا، المنعقد اليوم الأربعاء في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، على أن تركيا تدعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وعملية الإصلاح فيها.

وأضاف أن نجاح عملية الإصلاح في أوكرانيا يتضمن أهمية إستراتيجية بالنسبة للجميع، منوهًا أن إجراء إصلاحات شاملة ليس بالأمر السهل، إلا أن فشل الإصلاحات ليس خيارًا وإجراء إصلاحات جزئية لا يعتبر كافيًا.

وأكّد على أن القوة الدافعة الرئيسية وراء نجاح عملية الإصلاح هي إرادة الشعب الأوكراني والتزام الحكومة.

ولفت أن الإدارة الأوكرانية الحالية مصممة على إجراء الإصلاحات الإدارية، وأن تقويم الوضع الحالي في دومباس والقرم يمر من خلال عملية الإصلاح في أوكرانيا.

كما شدد تشاوش أوغلو على ضرورة اتخاذ خطوات ضد الفساد واحتكار الأقلية للحكم في أوكرانيا، والتغلب على التحديات التي تواجه مرحلة تنفيذ عملية الإصلاح، وقال: "ستستمر تركيا في دعم أوكرانيا هذا البلد حَسَن الجوار".

وانطلقت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر دولي للإصلاح في أوكرانيا، بحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

ويعقد المؤتمر بالتعاون بين أوكرانيا والدانمارك، حيث يتولى رئاسة الوفد الأوكراني رئيس وزراء البلاد، فلاديمير غرويسمان.

وسيتم خلال المؤتمر، تناول مسيرة الإصلاحات بأوكرانيا منذ 2014، واستعراض المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي لهذا البلاد.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مباحثات بشأن مجالات الإصلاح ذات الأولوية، مثل النمو الاقتصادي، إلى جانب ندوات عامة على مستوى الوزراء.