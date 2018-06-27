رئيس الأركان التركي وقائد القوات الأمريكية في أوروبا يبحثان خارطة الطريق بشأن "منبج" السورية

بحث رئيس الأركان التركي الفريق الأول خلوصي أكار، مع قائد القوات الأمريكية في أوروبا وقائد عمليات قوات الناتو في أوروبا الجنرال كورتيس سكاباروتي، خارطة الطريق التي توصلت إليها واشنطن وأنقرة، بشأن مدينة منبج السورية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين أكار وسكاباروتي، وذلك وفق بيان صادر عن الأركان العامة التركية، اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن الطرفين تبادلا، الآراء حول مواضيع متعلقة بحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف أن الجانبين تباحثا حول "الوضع الأمني في شمالي سوريا، وتنفيذ المبادئ الأمنية التي تم الاتفاق حولها سابقًا في إطار خارطة الطريق حول منبج، وتبادلا الآراء حول بعض المواضيع المتعلقة بالناتو".

ومؤخرًا، توصلت واشنطن وأنقرة لاتفاق على "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.