وزير الخارجية الأمريكي: الانتخابات انتهت في تركيا ويمكننا الخوض في محادثات مثمرة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن "الانتخابات في تركيا انتهت، بعد الآن يمكننا الخوض في مرحلة محادثات مثمرة أكثر".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بومبيو، اليوم الأربعاء، خلال إجابته في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، على أسئلة نواب المجلس، حول ميزانية وزارة الخارجية للعام المقبل.

وأضاف بومبيو في معرض إجابته عن أسئلة النواب، تركيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق بشأن مدينة منبج السورية، معربًا عن تفاؤله حيال إنشاء العلاقات بين البلدين على هذه المرحلة.

وتابع: "خلال فترة مهامي كانت العلاقات مع تركيا صعبة، وكذلك كانت في السابق. لم يكونوا راضين عن إنشائنا علاقات وثيقة مع قوات سوريا الديمقراطية. لقد حققنا قبل 3 أسابيع تطورًا في موضوع منبج".

وحول الاتفاق الذي تم التوصل إليه فيما يخص منبج قال بومبيو "ما حدث في نهاية المطاف، سيكونون (الأتراك) جزءًا مهمًا من الحل السياسي. ينبغي لنا القبول بالعمل جنبًا إلى جنب على أحسن وجه معهم".

ومؤخرًا، توصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق على "خريطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.