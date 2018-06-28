تركيا تسيَّر الدورية السادسة في منبج بالتنسيق مع الولايات المتحدة

أعلن الجيش التركي، اليوم الخميس، أنه سيَّر دورية سادسة في منطقة منبج في شمال سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة.



وأفاد مراسل الأناضول بأن عربات مصفحة تابعة للجيش التركي سيرت دورية سادسة على أطراف نهر ساجور الفاصل بين منطقة جرابلس الواقعة ضمن مناطق درع الفرات، وخط الجبهة لمنطقة منبج.



وفي 18 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين التركي والأمريكي تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات" ومدينة منبج شمالي سوريا، وسيرت الدورية الأولى في ذلك التاريخ.



ومن المنتظر أن يتواصل تسيير الدوريات في الفترة المقبلة.



ومؤخرًا، توصلت واشنطن وأنقرة لاتفاق على "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة ينص الاتفاق على تشكيل مجلس محلي من أبناء منبج لإدارتها عقب خروج الإرهابيين منها.



وكان التنظيم احتل منبج التابعة لمحافظة حلب، في أغسطس/آب 2016، بدعم أمريكي، في إطار الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.



علماً أن العرب يشكلون حوالي 90 بالمئة من سكان المدينة.