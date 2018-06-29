حزب العدالة والتنمية التركي يعقد مؤتمره السادس في 18 أغسطس

أعلن ماهر أونال، المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي (الحاكم)، أن الحزب قرر عقد مؤتمره الاعتيادي السادس، في 18 أغسطس/آب المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، على هامش اجتماع اللجنة الإدارية المركزية للحزب برئاسة رجب طيب أردوغان، في مقره بالعاصمة أنقرة.

وتمنى أونال، أن تجلب نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي جرت الأحد الماضي، الخير للشعب والبلاد.

وتطرق إلى التحضيرات المتعلقة بعقد المؤتمر العام الاعتيادي السادس للحزب، قائلا: "قرر الحزب عقد مؤتمره في 18 أغسطس".

وأضاف "سنوحد تاريخ انعقاد المؤتمر، والذكرى السنوية الـ 14 لتأسيس الحزب، الذي يتزامن مع 14 أغسطس، وسنحتفل بالاثنين معا في 18 أغسطس".