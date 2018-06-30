أردوغان يجري اتصالاً هاتفياً بأمير الكويت للاطمئنان على صحة نجله

اطمأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على صحة نجل أمير الكويت وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للاطمئنان على صحة نجله.

وأشارت المصادر، إلى أن أردوغان أعرب لأمير الكويت، عن تمنيه بالشفاء والسلامة لنجله الشيخ ناصر.

وأضافت أن أمير الكويت هنأ في هذه المناسبة، الرئيس أردوغان، على فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية الأحد الماضي.

والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الكويتي أن "وزير دفاع البلاد، أجرى عملية جراحية لاستئصال ورم في الرئة، تكللت العملية بالنجاح".