تركيا تدين بشدة هجوما استهدف مخازن لصناديق الاقتراع في كركوك العراقية

أدانت تركيا، الأحد، بشدة الهجوم الانتحاري الذي استهدف مخازن تحوي صناديق اقتراع الانتخابات في مدينة كركوك شمالي العراق.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية: "تلقينا بحزن نبأ مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح وفقاً للمعلومات الأولية، جراء هجوم انتحاري بسيارة مفخخة اليوم على مخازن لصناديق الاقتراع في كركوك".

وأضاف البيان: "نُدين بشدة الهجوم الإرهابي المذكور، ونسأل من الله الرحمة لشقيقنا العراقي الذي قتل، ونعزي ذويه، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

ودعا البيان السلطات العراقية إلى إنهاء مسألة إدعاءات حول "الخروقات والتلاعب" في نتائج الانتخابات في كركوك "بسرعة وبشفافية"، واتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل توفير الأمن في المحافظة.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر أمني عراقي إن هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة استهدف مخازن صناديق اقتراع خاصة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في محافظة كركوك شمالي البلاد، وأدّى إلى مقتل شرطي وإصابة 22 آخرين بجروح، غالبيتهم من عناصر الأمن.

وأمس السبت، قالت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، إنها ستبدأ الثلاثاء المقبل إعادة الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في صناديق الاقتراع التي شابتها مزاعم تزوير، بالانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي.

وفي 6 يونيو/حزيران الماضي، قرر البرلمان العراقي، إعادة الفرز والعد اليدوي للأصوات بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن "خروقات جسيمة" و"عمليات تلاعب" رافقت الانتخابات البرلمانية.