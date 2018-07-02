تركيا.. قوات الأمن تحيد 21 إرهابياً من "بي كا كا" خلال أسبوع

حيّد الأمن التركي، اليوم الاثنين، 21 عنصرا من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي خلال أسبوع، في مناطق جنوب شرقي البلاد.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن قوات الأمن واصلت عملياتها الأمنية ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أن قوات الأمن حيّدت خلال العمليات 21 إرهابيًا من "بي كا كا"، ما بين 25 يونيو الماضي و2 يوليو/ تموز الجاري.

وأشار البيان إلى أن الأمن ألقى القبض على 4 إرهابيين أحياء، فيما سلم 11 إرهابيًا أنفسهم.

ولفت البيان أن العمليات الأمنية تركزت في ولايتي ماردين وشرناق (جنوب شرق)، ونجحت في تدمير كهوف وملاجئ كانت تستخدم من قبل أعضاء المنظمة الإرهابية.

كما ضبط الأمن 74 كيلوغرامًا من المتفجرات، و18 قنبلة يدوية، و19 بندقية ثقيلة، و28 بندقية خفيفة، و3 آلاف و554 قطعة ذخيرة مختلفة العيارات.