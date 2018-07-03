الصدر وبرزاني يهنئان الرئيس التركي بنتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

هنأ رئيس حكومة إقليم شمالي العراق، نيجيرفان برزاني الرئيس التركي أردوغان بفوزه وحزبه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، حسب بيان صادر عن حكومة الإقليم.



وذكر البيان أن الجانبين بحثا العلاقات بين الإقليم وتركيا، وأكدا على "تعزيزها والمضي قدمًا في توطيد العلاقات أكثر في جميع المجالات".



ووصف الجانبان في الوقت نفسه العلاقات بين أربيل (عاصمة الإقليم) وأنقرة بـ"المهمة" للطرفين. وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا أيضًا "آخر المستجدات في المنطقة".



وترتبط تركيا بعلاقات اقتصادية مع إقليم الشمال، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق 10 مليارات دولار عام 2017، نحو نصفه مع إقليم الشمال وحده.



ويعتبر "معبر إبراهيم الخليل" (فيشخابور من الجانب التركي) الشريان الرئيسي للتجارة بين تركيا والعراق، وهي غالبًا بضائع تركية تدخل إلى الأسواق العراقية عبر المعبر إلى إقليم الشمال، وصولًا إلى مدينة الموصل ومن هناك إلى وسط وجنوبي العراق.



كذلك يقوم الإقليم بتصدير نفطه إلى الأسواق العالمية عبر خط يمتد إلى ميناء "جيهان" التركي على البحر المتوسط.

* الصدر يهنئ أردوغان بالفوز بالانتخابات:

كما تلقى أردوغان تهنئة زعيم تحالف "سائرون" العراقي، مقتدى الصدر، بفوزه في الانتخابات الأخيرة.

حيث أفادت مصادر في الرئاسة التركية، أن الصدر هنأ أردوغان في مكالمة هاتفية جرت بينهما، أمس الاثنين.

وأضافت أنه جرى خلال المكالمة الهاتفية التأكيد على تصميم الجانبين لتطوير العلاقات الثنائية أكثر.

يشار إلى أن تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تصدر الانتخابات البرلمانية العراقية، التي جرت في أيار/مايو الماضي.