محرم إنجه يعرض على قلتشدار أوغلو الدعوة لمؤتمر استثنائي للحزب وتولي رئاسته

أعلن محرم إنجه المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية في تركيا عن حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) أنه عرض على رئيس الحزب الحالي كمال قلتشدار أوغلو الدعوة إلى مؤتمر استثنائي للحزب وأن يتولى هو (إنجه) رئاسة الحزب.

وأضاف إنجه إنه عرض على قلتشدار أوغلو أن يتولى منصب الرئيس الفخري للحزب.

وشهدت تركيا في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88%، بحسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان على 52.6 % من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجه على 30.6 % من الأصوات.

من جانبه قال كمال قليتشدار أوغلو إن لقائه مع إنجه كان عبارة عن عشاء خاص فقط وإخراجه من سياقه وإعلان ما تم الحديث به أثناء اللقاء يعد "وقاحة سياسية"