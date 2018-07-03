يلدريم مودعا موظفي رئاسة الوزراء: نظام الحكم قد يتغير لكن القيم تحتفظ بموقعها الأساسي

أقام رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، حفل وداع لموظفي رئاسة الوزراء، في حديقة قصر "جانقايا" بالعاصمة أنقرة، بمناسبة دخول النظام الرئاسي حيز التطبيق في البلاد، الأسبوع المقبل.

ويلغي النظام الرئاسي منصب رئيس الوزراء في تركيا.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال يلدريم إن تركيا تشهد لحظة تاريخية، ونقطة تحول كبيرة في تقاليد الدولة المتجذرة.

وأضاف أن نظام الحكم قد يتغير، لكن "القيم" تحتفظ بموقعها الأساسي.

وشدد على أن "الديمقراطية القائمة على القانون وحماية حقوق الإنسان هي القاسم المشترك في البلاد، التي تمتد تجربتها الديموقراطية لـ140 سنة".

وأكد يلدريم أن تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي لا بد منه، ولا يمكن للبلاد، في ظل نظام عرضة للأزمات، اجتياز المسافات في عالم تشتد فيه المنافسة، ويشهد كل يوم تطورًا جديدًا وهامًا.

وشهدت تركيا، في أبريل/نيسان 2017، استفتاءً شعبيًا، أفضى إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد نواب البرلمان، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.

وبناءً على تلك التعديلات، شهدت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، في 24 يونيو/حزيران الماضي.

وفاز بالرئاسة مرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، رجب طيب أردوغان، كما حقق الحزب، بالشراكة مع "الحركة القومية"، أغلبية في البرلمان.