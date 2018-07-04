تحييد 11 إرهابياً في غارة لسلاح الجو التركي جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق

تمكن سلاح الجوي التركي من تحييد 11 إرهابيًا خلال الساعات الـ 24 الماضية، في غارات جوية شنّها على مواقع منظمة "بي كا كا" في ولاية "شرناق" جنوب شرقي البلاد، وبمناطق أخرى شمالي العراق.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة الأركان التركية، صباح اليوم الأربعاء، عبر صفحتها على موقع "تويتر".

وأشارت الأركان التركية أن قواتها الجوية شنّت أمس واليوم، غارات على مواقع "بي كا كا" في ريف "شرناق" التركية، ومناطق "قنديل" و"أفاشين - باسيان" و"غارا" العراقية.

وقالت إن الغارات الجوية أسفرت عن تحييد 11 إرهابيًا، وتدمير ملاجئ ومخابئ ومستودعات ذخيرة تابعة للمنظمة الانفصالية.

وتتخذ منظمة "بي كا كا" من المنطقة الجبلية الوعرة شمالي العراق منطلقا لشن هجمات داخل الأراضي التركية منذ سنوات طويلة.

ومنذ 11 مارس/ آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية عمليات حازمة ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا"، شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتأمين الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.