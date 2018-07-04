تركيا.. اللجنة العليا للانتخابات تعلن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن اليوم الأربعاء النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت 24 يونيو/ حزيران الفائت.

وأشار غوفن في مؤتمر صحفي، إلى أن مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان حصل على 26 مليونا و330 ألفًا و823 صوتًا ما نسبته (52.59 بالمئة) في الانتخابات الرئاسية، بحسب النتائج النهائية.

وأضاف غوفن أن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إينجة حصل على ما نسبته 30.64 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، تلاه مرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش على 8.40 بالمئة، ثم مرشحة حزب "إيي" مرال أقشنار على 7.29 بالمئة، ومرشح حزب السعادة، تمل قره مولا أوغلو على 0.89 بالمئة، وأخيرًا مرشح حزب الوطن دوغو برينجك على 0.20 بالمئة.

وأوضح غوفن أن "العدالة والتنمية" حصل على 42.56 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية بحسب النتائج النهائية و"الحركة القومية" على 11.10 بالمئة، و"الشعب الجمهوري" على 22.65 بالمئة، و"الشعوب الديمقراطي" على 11.70 بالمئة، و"إيي" على 9.96 بالمئة.

ووفقاً للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، حصد حزب"العدالة والتنمية" 295 مقعدًا في البرلمان (المؤلف من 600 مقعدًا)، و"الشعب الجمهوري" 146، و"الشعوب الديمقراطي" 67، و"الحركة القومية" 49، و"إيي" 43، بحسب ما أعلنه غوفن.

وذكر غوفن أنه سيتم تسليم رئيس البرلمان اسماعيل قهرمان مساء اليوم النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية ووثيقة فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية.