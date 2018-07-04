تركيا والبوسنة والهرسك تتفقان على تطوير التعاون الدفاعي الثنائي

توصلت تركيا ودولة البوسنة والهرسك إلى تفاهم حول تطوير التعاون الثنائي بينهما في مجال الدفاع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي مع نظيرته البوسنية مارينا بينديش، عقب لقائهما في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة سراييفو، اليوم الأربعاء.

ولفت جانيكلي إلى أن الاجتماع مع نظيرته البوسنية كان مثمرا للغاية، مشيراً إلى توصلهما لتفاهم بشأن تطوير التعاون الثنائي في مجال الدفاع.

ووصف جانيكلي البوسنة والهرسك بـ "الدولة القيّمة والمهمة" بالنسبة لتركيا، لافتاً إلى وجود علاقات متجذرة بين البلدين.

وأكد أن البوسنة والهرسك تحظى بموقع إستراتيجي في منطقة البلقان، مضيفاً: "لن يكون هناك استقرار في البلقان ما لم يكن هناك استقرار في البوسنة، ولن يكون هناك استقرار في أوروبا والعالم ما لم يسد الاستقرار البلقان".

وأكد وزير الدفاع التركي على مواصلة بلاده الدعم للبوسنة في كافة المجالات، لا سيما الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

كما وضع جانيكلي إكليلًا من الزهور على قبر علي عزت بيغوفيتش، أول رئيس للبوسنة، في مقبرة كوفاتشي، على هامش زيارته.

من جانبها، قالت بينديش إن "السلام والاستقرار والأمن في البوسنة والهرسك ليست عوامل هامة في المنطقة فحسب، بل للعالم بأسره".

وأشارت أن تركيا العضو في حلف "الناتو"، تأتي في صدارة الدول التي تقدم الدعم للبوسنة والهرسك في المجالات المختلفة.

وأفادت أن سراييفو تتوقع مواصلة تركيا دعمها للبوسنة والهرسك في مرحلة التكامل الأوروبي - الأطلسي.

وشددت وزيرة الدفاع، على أن تدريب تركيا للجنود البوسنيين ومساهمتها في قضايا الدعم المالي، يعدان إسهامان مهمان للغاية.