العشرات من زعماء العالم يشاركون في احتفال انتقال نظام الحكم في تركيا إلى رئاسي

يستعد رؤساء 17 دولة للمشاركة في الاحتفال الرسمي لانتقال نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى الرئاسي.

وسيعقد الحدث في المجمع الرئاسي في أنقرة بتاريخ 9 تموز/يوليو. حيث يؤدي الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أعيد انتخابه حديثا اليمين الدستورية ليبدأ منصبه الجديد في نفس اليوم.

ومن بين الذين يتوقع حضورهم في الحفل رؤساء البوسنة والهرسك وبلغاريا وجورجيا وغينيا وكازاخستان وقيرغيزستان ومقدونيا وباكستان والصومال وأوكرانيا وفنزويلا وزامبيا.

كما سيحضر العديد من رؤساء الوزراء والبرلمانات لعدد من الدول.

وبعد الاحتفال، سيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء رسمية لضيوفه.

يذكر أنه في تاريخ 24 يونيو، فاز أردوغان في الانتخابات الرئاسية في تركيا، وحصل على 52.59 في المئة من الأصوات.