رئيس البرلمان التركي يتسلم وثيقة فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية

تسلم رئيس البرلمان التركي إسماعيل قهرمان، أمس الأربعاء، وثيقة فوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية، من رئيس اللجنة العليا للانتخابات سعدي غوفن.

وجرى تسليم الوثيقة في مكتب قهرمان بمبنى البرلمان في العاصمة أنقرة.

واحتوت الوثيقة على عبارة، "انتُخب رجب طيب أردوغان، الرئيس الـ13 لتركيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2018".

وخلال اللقاء، أوضح قهرمان أن البلاد تحولت إلى النظام الرئاسي عبر التعديلات الدستورية وأن أردوغان بات أول رئيس في هذا النظام، معربًا عن أمانيه لأردوغان بالنجاح في منصبه.

وقال، "سنواصل الطريق مع الديمقراطية، وستدار الجمهورية التركية بشكل أقوى ومستقر عبر النظام الجديد، وإن شاء الله سنصل إلى أهدافنا".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسة والبرلمانية التي جرت في 24 يونيو/ حزيران المنصرم.

وأشار غوفن، في مؤتمر صحفي، إلى أن مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، حصل على 26 مليونا و330 ألفًا و823 صوتًا ما نسبته (52.59 بالمائة) في الانتخابات الرئاسية، بحسب النتائج النهائية.

وأضاف غوفن، أن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجة، حصل على ما نسبته 30.64 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، تلاه مرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، على 8.40 بالمائة، ثم مرشحة حزب "إيي" مرال أقشنار، على 7.29 بالمائة، ومرشح حزب السعادة، تمل قره مولا أوغلو، على 0.89 بالمائة، وأخيرًا مرشح حزب الوطن دوغو برينجك، على 0.20 بالمائة.

وأوضح أن "العدالة والتنمية" حصل على 42.56 بالمائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية بحسب النتائج النهائية، و"الحركة القومية" على 11.10 بالمائة، و"الشعب الجمهوري" على 22.65 بالمئة، و"الشعوب الديمقراطي" على 11.70 بالمائة، و"إيي" على 9.96 بالمائة.

ووفقاً للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، حصد حزب"العدالة والتنمية" 295 مقعدًا في البرلمان (المؤلف من 600 مقعدًا)، و"الشعب الجمهوري" 146، و"الشعوب الديمقراطي" 67، و"الحركة القومية" 49، وحزب "إيي" 43، بحسب ما أعلنه غوفن.