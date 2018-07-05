يلدريم: مستعد لتولي رئاسة البرلمان التركي إذا أوكلت لي هذه المهمة

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، استعداده لتولي رئاسة البرلمان الجديد الذي سيعمل وفقاً للنظام الرئاسي، في حال وكل بهذه المهمة.

وأوضح يلدريم، في مقابلة مع وكالة الأناضول، اليوم الخميس، بثت على الهواء مباشرة: إن "رئيس حزب العدالة والتنمية هو الذي يحدد مرشح الحزب لرئاسة البرلمان، وإننا جاهزون لأي مهمّة توكل إلينا".

وشدد يلدريم على ازدياد أهمية البرلمان في المرحلة الجديدة، مؤكداً أنه سيكون له دور فاعل في التشريع والرقابة.

وأضاف: "الحكومة ليست لديها صلاحية تقديم مقترح قانون إلى البرلمان عدا قانون الموازنة، وهذا يدل على القوة المطلقة للبرلمان في السلطة التشريعية".

من جهة أخرى، أشار يلدريم إلى انخفاض في نسبة أصوات العدالة والتنمية في انتخابات 24 حزيران/ يونيو الأخيرة مقارنة مع انتخابات 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، معتبراً أن "هذا الانخفاض يعد بمثابة رسالة لنا من الشعب، ونحن تلقينا هذه الرسالة".

ويعد بن علي يلدريم آخر رئيس وزراء في تاريخ تركيا الحديث، مع الانتقال إلى النظام الرئاسي الذي تنتقل معه الصلاحيات التنفيذية بالكامل إلى رئاسة الجمهورية ويلغى منصب رئيس الوزراء.