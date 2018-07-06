أردوغان: سنشكل الحكومة من وزراء خارج الحزب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيشكل الحكومة المقبلة من وزراء من خارج حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يرأسه، مشيراً أن رئيس الجمهورية سيقوم بمهام السلطة التنفيذية مباشرة بدلاً من مجلس وزراء مخول من قبل البرلمان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر بمقر حزبه "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان، أنه سيبدأ مهامه رسميًا كرئيس للبلاد وفقاً للنظام الرئاسي الجديد، بعد أداء اليمين الدستورية يوم الاثنين القادم.

وأشار أردوغان إن "نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة بلغت 86.24 بالمئة وعدد المصوتين بلغ 50 مليونًا و68 ألفًا، أتوجه بالشكر لكل واحد منهم باسمي وباسم شعبي".

وأشار إلى عزمهم مواصلة "تحالف الشعب"، بين حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، في البرلمان التركي، "نظرًا لتوزيع عدد النواب والأوضاع التي تمر به البلاد".

وأضاف أردوغان: "سنعلن تشكيل الوزارات المعاد تنظيمها من جديد، عبر أول مرسوم بحكم القانون الذي سنصدره بعد أداء اليمين الدستورية الاثنين القادم، وكذلك سنعلن تشكيلة إدارة البلاد مساء اليوم نفسه."

كما دعا القاعدة الشعبية لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض إلى مساءلة قادة الحزب، متهمًا إياهم بتوجيه قسم من أصوات ناخبيهم للتصويت لصالح حزب "الشعوب الديمقراطي" من أجل أن يتجاوز الأخير العتبة البرلمانية (10 بالمئة).

وتابع: "نعمل على تسريع وتيرة عمل الدولة من خلال دمج المؤسسات التي تقوم بأعمال متشابهة وإلغاء المؤسسات غير الفعالة".

ولفت الرئيس التركي إلى أن البلاد على موعد مع الانتخابات المحلية قريبًا، وأضاف: "لكن قبل ذلك علينا إتمام تحليل انتخابات 24 حزيران (الأخيرة) والقيام بالخطوات اللازمة في هذا الصدد".

وشدّد على أنه ينبغي تقييم نتائج الانتخابات الأخيرة جيدًا، "فنحن لسنا حزبًا يكتفي بحصوله على المركز الأول في الانتخابات، ولا نعد ذلك نجاحًا".