اعتداء عنصري على عيادة طبيب تركي في ألمانيا

هاجم شخص في مدينة مونشنغلادباخ الألمانية، عيادة طبيب تركي، مطلقا عبارات عنصرية وتسبب بإصابة أحد المرضى بجروح بواسطة سكين كانت بحوزته.

وبحسب بيان صادر عن شرطة مدينة مونشنغلادباخ فإن المهاجم (56 عاما) اقتحم العيادة صباح أمس الخميس، في جادة بسمارك، مطلقا عبارات عنصرية وتهديدات للمرضى.

وأشار البيان إلى المهاجم جرح أحد المرضى بجراح خفيفة.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية نقلا عن شهود عيان، فقد أطلق المهاجم عبارات "هل هذه عيادة للإسلاميين" مهددا مساعدي الطبيب التركي.

وفتحت الشرطة الألمانية تحقيقاً في الحادث بعد توقيف المهاجم.

تجدر الإشارة أنّ عيادة الطبيب التركي يعمل فيها طبيبان من أصول أفغانية وإيرانية.