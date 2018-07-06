الجيش الإسرائيلي يقصف موقعاً جنوب سوريا

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف اليوم الجمعة، موقعا سوريا أطلقت منه بالخطأ قذيفة هاون باتجاه مرتفعات الجولان.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش، "قصف الجيش الإسرائيلي موقعًا عسكريًّا سوريًا أطلقت منه قبل قليل قذيفة هاون سقطت داخل المنطقة العازلة شرق السياج وبالقرب منه".

وأضاف في إشارته أن القذيفة أطلقت بالخطأ "في إطار الحرب الداخلية بين النظام والمتمردين".

وأشار أن "الجيش الإسرائيلي لا يتدخل بالحرب الداخلية في سوريا لكنه في ذات الوقت سيواصل الوقوف على تطبيق اتفاقات فك الاشتباك من العام 1974 بما في ذلك المنطقة العازلة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي تعزيز قواته في مرتفعات الجولان إثر التطورات في الجنوب السوري.

وفي 31 مايو/أيار 1974 وقعت سوريا وإسرائيل اتفاقية فك الاشتباك، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.

ونصت الاتفاقية على التزام البلدين بدقة بوقف إطلاق النار برا وبحرا وجوا، والامتناع عن أي أعمال عسكرية، والفصل ما بين القوات الإسرائيلية والسورية بعد أن تم تحديد مواقع الطرفين.