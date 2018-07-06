الجيش التركي يعلن تحييد 49 إرهابياً خلال الأسبوع الأخير

أعلن الجيش التركي اليوم الجمعة تحييد 49 إرهابيًا في عمليات عسكرية خلال الأسبوع الأخير داخل البلاد وشمالي العراق.

وذكرت رئاسة الأركان التركية في بيان أن العمليات العسكرية المتواصلة بشمالي العراق، ومناطق جنوب شرقي البلاد، أسفرت عن تحييد 49 إرهابيًا من عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأوضح البيان أن العمليات التي نُفذت في الفترة بين 29 يونيو/ حزيران الماضي و5 يوليو/ تموز الجاري، استهدفت عددًا من أوكار المنظمة الإرهابية شمالي العراق، وممرات عبورهم إلى الداخل التركي.

وأضاف أن 4 جنود أتراك تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة خلال العمليات.

وعن العمليات الأمنية شمالي سوريا، أشار البيان إلى ارتفاع عدد الذين تم تحييدهم من الإرهابيين منذ بدء عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين السورية إلى 4519 إرهابيًا.

فيما بلغ عدد الشهداء في صفوف الجيش التركي 54 شهيدًا، إلى جانب 236 مصابًا.

ولفت إلى أن عناصر القوات المسلحة تعمل جاهدة مع الهلال الأحمر التركي ومنظمات إغاثية أخرى على توصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان المحليين، وإعادة مظاهر الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.

وفي منطقة منبج، ذكر البيان أنه اعتبارًا من 18 يونيو/حزيران 2018، أجرت القوات المسلحة التركية 10 دوريات مستقلة برفقة القوات الأمريكية في المنطقة.

وأكد البيان أن القوات التركية ستواصل فعالياتها مع نظيرتها الأمريكية من أجل تطهير المنطقة من الإرهابيين، وإحلال الأمن والاستقرار فيها من جديد.