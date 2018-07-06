تشاوش أوغلو: هناك توافق مع واشنطن للانتقال إلى مناطق سورية أخرى بعد منبج

أعلن وزير الخارجية التركية، مولود تشاوش أوغلو، عن وجود "توافق واضح" بين بلاده والولايات المتحدة للانتقال إلى المناطق الأخرى (شمال سوريا) بعد إتمام تطبيق خارطة الطريق في منبج.

وأضاف تشاوش أوغلو أن انسحاب تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي من خط الدوريات التي تسيرها تركيا في المنطقة، في إطار الاتفاق مع الولايات المتحدة، لا يعني انسحابه من منبج.

كما أكد أن تركيا ستفعل "ما يلزم من أجل تطهير الأراضي العراقية من منظمة بي كا كا الإرهابية".

من جهة أخرى، أوضح الوزير التركي أن النمسا في طريقها لاتخاذ خطوات مشابهة لألمانيا بخصوص منع الشعارات المرتبطة بمنظمة بي كا كا الإرهابية.