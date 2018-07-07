أردوغان: القوى التي دعمت الإرهاب بمنطقتنا باتت تبحث عن المصالحة معنا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده تلاحظ أن القوى التي دعمت الجماعات الإرهابية في المنطقة لفترة طويلة باتت اليوم تفهم تصميم تركيا في الحرب الإرهاب و"تبحث عن طرق للمصالحة" معها.

وأضاف أردوغان، في كلمة له خلال اجتماع كتلة العدالة والتنمية البرلمانية، إن تركيا لن تتوقف حتى يتم محو الإرهاب بالكامل من حدودها، وستستمر العمليات حتى يتم إزالة جماعة بي كا كا الإرهابية من قنديل، وإذا لزم الأمر من سنجار.

وتابع: "لن نقبل أي إملاءات داخلية أو خارجية من شأنها النيل من إرادتنا الوطنية".

وأوضح الرئيس التركي أن أول مرسوم رئاسي سيصدر الاثنين القادم بعد أداء اليمين، فيما ستعقد الحكومة الجديدة التي سيعلن عنها في نفس اليوم ستعقد أولى اجتماعاتها الجمعة، بعد أداء الصلاة في مسجد "حجي بيرم ولي"، وهو مسجد تاريخي في العاصمة أنقرة.

ورأى أردوغان أن "تركيا تدخل مرحلة جديدة مع أداء اليمين الدستورية الاثنين، وسنقيم مراسم ضخمة في المجمع الرئاسي للبدء بالمهام، بمشاركة رؤساء 22 دولة و17 رئيس وزراء ونواب رؤساء ورؤساء برلمانات".