الاثنين ..تنصيب أردوغان رئيسا للبلاد بحضور 22 من قادة الدول

يعتزم قادة 22 بلدا ورؤساء حكومات وبرلمانات 28 دولة، فضلا عن أمناء ست منظمات دولية، المشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، غدا الإثنين.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية، إن أردوغان سيؤدي اليمين الدستورية في البرلمان، عند الساعة 16:30 غدا بالتوقيت المحلي (13:30 ت.غ)، وينتقل بعدها لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك.

وأضافت أن مراسم تنصيب أردوغان في المجمع الرئاسي ستقام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ)، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات والوفود الأجنبية، إلى جانب مدعويين أتراك.

وأوضحت المصادر أنه بعد انتهاء المراسم سيقيم أردوغان مأدبة عشاء لرؤساء الدول والحكومات والبرلمانات المشاركين.

ومن المقرر أن يعلن أردوغان، عبر مؤتمر صحفي ليلا، عن طاقم الرئاسة.

والمشاركون في مراسم التنصيب هم: رؤساء بلغاريا، "رومن راديف"، وجورجيا، "جيورجي مارجفيلاشفيلي"، ومقدونيا "جورجي إيفانوف"، ومولدوفا "إيغور دودون"، ومجلس رئاسة البوسنة والهرسك، "بكر عزت بيغوفيتش"، وصربيا "الكسندر فوتشيتش"، وكوسوفو "هاشم ثاتشي".

وكذلك أمير دولة قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، ورؤساء باكستان "ممنون حسين"، وجمهورية شمال قبرص التركية "مصطفى أقينجي"، وقرغيزستان "سورونباى جينبيكوف"، والسودان "عمر البشير"، وغينيا "ألفا كوندي"، وزامبيا "إدجار لونجو".

فضلا عن رؤساء غينيا بيساو "جوزيه ماريو فاز"، وغينيا الإستوائية "تيودورو أوبيانج"، والصومال "محمد عبدالله محمد فرماجو"، وموريتانيا "محمد ولد عبد العزيز"، والغابون "علي بونغو أونديمبا"، وتشاد "إدريس ديبي إتنو"، وجيبوتي "إسماعيل عمر جيله"، وفنزويلا "نيكولاس مادورو".

كما يحضر مسؤولون رفيعو المستوى من 28 دولة، بينهم نواب رؤساء، ورؤساء برلمانات، ورؤساء وزراء منهم: عبد السلام كاجمان، نائب رئيس المجلس الرئاسي اللّيبي، والجنرال عبد الرشيد دوستم، النائب الأول لرئيس أفغانستان، وأسامة النجيفي، نائب الرئيس العراقي، ونوفروز محمدوف، رئيس وزراء أذربيجان، ومرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي.

إلى جانب: الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، وميخائيل ميسانيكوفيتش، رئيس الجمعية الوطنية في بيلاروسيا، ومريم جاك دينتون، رئيسة الجمعية الوطنية الغامبية، وإيسيدور مفوبا، رئيس برلمان جمهورية الكونغو، ودميتري ميدفيديف، رئيس الوزراء الروسي، وفيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، وإيدي راما، رئيس الوزراء الألباني.

بالإضافة إلى: فلاديمير غرويسمان، رئيس وزراء أوكرانيا، وباكيتجان ساغينتاييف، رئيس وزراء كازاخستان، ورامي الحمد لله، رئيس الوزراء الفلسطيني، وأحمد أويحيى، رئيس وزراء الجزائر، ومحمد ديون، رئيس وزراء السنغال، وبريجي رافيني، رئيس وزراء النيجر، ومصطفى قرم أوغلو، زعيم أتراك تتار القرم.

ويشارك كذلك ممثلون عن ست منظمات دولية هم: الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توماس غريمينغر، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي، خليل ابراهيم أقجه، والأمين العام لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، داتوك جعفر كو شاري.

وكذلك الأمين العام لمجلس الدول الناطقة باللغة التركية، راميل حسنوف، والأمين العام للمنظمة الدولية للثقافة التركية (توركصوي)، دوسان كاسينوف، ومفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ديميتريس أفراموبولوس.

ورفعت السلطات التركية حالة التأهب الأمني في العاصمة، عشية أداء أردوغان اليمين الدستورية بصفته أول رئيس لتركيا في النظام الرئاسي الجديد.

وفاز أردوغان بثاني ولاية رئاسية في انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة أجريت يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، وحقق حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بالشراكة مع "الحركة القومية"، أغلبية في البرلمان.