بومبيو: العقوبات على كوريا الشمالية ستبقى حتى نزع سلاحها النووي بالكامل

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد في طوكيو أنّ العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ ستبقى سارية المفعول حتى إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي بالكامل.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي إثر محادثات مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي إنّ العقوبات ستبقى سارية على كوريا الشمالية حتى "نزع السلاح النووي بالكامل وعلى نحو يُمكن التحقق منه بشكل تام".

وشدد بومبيو الذي وصل إلى طوكيو بعد زيارة لبيونغ يانغ استمرت يومين، على أهمية مراقبة الانتهاء من نزع السلاح النووي.

وبالنسبة إلى وزير الخارجية الأمريكي، فإنّ الأمر يتعلق بـ"نزع للسلاح النووي بالمعنى الواسع"، أي بما يشمل المجموعة الكاملة للأسلحة، و"الكوريون الشماليون يفهمون ذلك، ولم يُعارضوه" على حدّ قول بومبيو.

وأشار إلى أنه ستكون هناك عملية "تحقُق مرتبطة بالنزع الكامل للسلاح النووي. هذا هو ما اتفق عليه الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب والرئيس كيم (جونغ اون)".

وبدا بومبيو هادئا على الرغم من أنّ عملية السلام بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية شهدت السبت تأزّما بعدما رفضت بيونغ يانغ مطالب واشنطن ووصفتها بأنها "أشبه بعقليّات العصابات".

وقال وزير الخارجية الأمريكي "إنّ الرئيس ترامب وأنا نعتقد أن هذه الجهود من أجل السلام تستحقّ العناء".