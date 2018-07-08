وزير الخارجية التركي يعزي اليابان بالضحايا والمفقودين جراء الفيضانات

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، عن تعازيه لليابان على خلفية الضحايا والمفقودين نتيجة الفيضانات التي ضربت وسط وغربي البلاد.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، قال تشاوش أوغلو: "تعازينا لأسر الذين فقدوا أرواحهم في كارثة الفيضانات التي وقعت بمنطقة هيروشيما اليابانية ولحكومة اليابان".

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن 79 شخصًا لقوا حتفهم، فيما لا يزال هناك أكثر من 40 مفقودًا، بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الغزيرة غربي البلاد، منذ 3 أيام.

وأوضحت الوكالة أن فرق الإنقاذ وسّعت عمليات البحث عن المفقودين والعالقين، بنشر 54 ألفًا من عناصر الشرطة وإدارات مكافحة الحرائق وقوات الدفاع الذاتي وحرس السواحل الياباني، في المناطق المتضررة من الكوارث.

ولفتت نقلا عن هيئة إدارة الكوارث والحرائق، أن السلطات وجّهت أوامر إخلاء لنحو 5.9 ملايين شخص موزعين في 19 مقاطعة، في الوقت الذي بقي فيه أكثر من 30 ألف شخص في مراكز إيواء حتى ظهر اليوم.

وتعتقد السلطات بوجود العديد من المواطنين العالقين في منازلهم بسبب إغلاق الطرق نتيجة الفيضانات.