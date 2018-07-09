أردوغان يعلن عن تشكيلته الوزارية الجديدة ونائبه فؤاد أوكتاي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي بالمجمع الرئاسي مساء اليوم الاثنين التشكيلة الوزارية الجديدة التي سيقودها في ظل النظام الرئاسي، والمؤلفة من 16 وزيراً ونائب للرئيس.

وجاء على رأس التشكيلة الجديدة فؤاد أوكتاي نائباً للرئيس، فيما حافظ على منصبه كل من مولود تشاوش أوغلو وزيراً للخارجية، وسليمان صويلو وزيراً للداخلية، وعبد الحميد غل وزيراً للعدل.

فيما اختار أردوغان براءت ألبيرق وزيراً للخزانة والمالية، بعد أن شغل منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الحكومة السابقة، وخلوصي أقار وزيراً للدفاع، بعد أن كان يشغل منصب رئيس الأركان في القوات المسلحة التركية.

كما تضمنت التشكيلة الوزارية كلاً من زهرا زمرد سلجوق وزيرة للعمل والأسرة، ومراد كوروم وزيراً للبيئة والتطوير العمراني، وفاتح دونماز وزيراً للطاقة والموارد الطبيعية، ومحمد قصاب أوغلو وزيراً للرياضة والشباب.

وضمت الحكومة الجديدة أيضاً محمد أرسوي وزيراً للثقافة والسياحة، وضياء سلجوق وزيراً للتربية، وفخر الدين كوجا وزيراً للصحة، وجاهد طوران وزيرا للنقل والبنى التحتية، وروهصار بكجان وزيرة للتجارة، وبكر باك دميرلي وزيراً للزراعة والغابات، ومصطفى ورانك وزيراً للصناعة والتكنولوجيا.