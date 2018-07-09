أردوغان يتعهد بتعزيز مفهوم الدولة الاجتماعية وإطلاق حملات ضخمة لتطوير الاقتصاد

شهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مراسم حفل تنصيبه في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة اليوم الاثنين، بمشاركة دولية رسمية عالية المستوى.

وبعد عزف النشيد الوطني التركي، بدأ ألقى أردوغان كلمة أمام الحضور الذي يضم 22 رئيس دولية وعشرات رؤساء الوزراء ورؤساء برلمانات، وعشرات الآلاف من المشاركين.

ووجه أردوغان الشكر للشعب التركي الذي خوله بولاية رئاسية جديدة وأبدى دعمه للتحول إلى النظام الرئاسي، وأكد أنه سيعمل على أن يكون أهلاً لهذا الدعم ورئيساً لـ81 مليون تركي وليس من دعمه فقط.

ورأى الرئيس التركي أن "أول امتحان يواجهنا اليوم بعد انطلاق مهامنا التي بدأناها بكلمة "بسم الله" هي تحقيق أهداف بلادنا لعام 2023".

وتعهد بإتاحة "الفرصة لكافة مواطنينا، للاستفادة من الحريات وموارد البلاد، بغض النظر عن أعراقهم ومذاهبهم ومعتقداتهم"

وأكد أنهم سيعملون في الفترة المقبلة على تعزيز "مفهوم الدولة الاجتماعية" وإعلاء شأن الجمهورية التركية "عبر مفهوم إدارة جديد"، متعهداً "بمواصلة تحسين وتطوير نظامنا الإداري الجديد باستمرار".

وأضاف: "سنقوم بحملات كبيرة وضخمة في كافة المجالات وخاصة في الاستثمار والاقتصاد الكلي"، وزاد: "سنعزز قدرات تركيا في كافة المجالات ابتداء من الصناعات الدفاعية إلى أمن الحدود".