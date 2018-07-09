تحييد 40 إرهابياً من بي كا كا في عمليات أمنية جنوب شرقي تركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، تحييد 40 إرهابيا ينتمون لتنظيم "بي كا كا"، خلال عمليات جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية التركية، اليوم الاثنين، حول عمليات مكافحة الإرهاب المتواصلة في مناطق مختلفة.

وقالت الداخلية التركية إن القوات المشاركة في العمليات تمكنت من تحييد 40 إرهابيا خلال الفترة من 2 لغاية 9 يوليو/ تموز الجاري.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" وملاحقة عناصره، داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفًا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.