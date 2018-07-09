في أول أيام النظام الرئاسي بتركيا.. مرسوم يقضي بدمج بعض الوزارات وتعديل مهامها

نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الاثنين، مرسوماً بحكم القانون، يقضي بدمج بعض الوزارات، وإلغاء وتعديل مهام عدد من مؤسسات الدولة.

وبحسب المرسوم رقم 703، تم دمج وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تحت اسم وزارة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية.

ونص المرسوم على تغيير اسم وزارة المالية إلى "وزارة المالية والخزانة"، ودمج وزارتي "الزراعة والثروة الحيوانية" و"الغابات والمياه".

ووفقاً للمرسوم ذاته، تم تغيير اسم وزارة المواصلات والاتصالات والنقل البحري، إلى وزارة المواصلات والبنية التحتية، فيما أصبح اسم العلوم والصناعة والتكنولوجيا "وزارة الصناعة والتكنولوجيا"، وتغير اسم وزارة الجمارك والتجارة، إلى وزارة التجارة.

كما تمّ بموجب المرسوم الرئاسي، إلغاء عمل المديرية العامة للصحافة والإعلام.