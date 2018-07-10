أردوغان من باكو: تركيا ضاعفت صادراتها الدفاعية للدول الصديقة والشقيقة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ضاعفت، مؤخرا، صادراتها من منتجات الصناعات الدفاعية، خاصة إلى الدول الصديقة والشقيقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان، اليوم، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في إطار زيارة يجريها الرئيس التركي إلى العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأضاف أردوغان أنّ العلاقات القائمة بين تركيا وأذربيجان مبنية على مفهوم "شعب واحد في دولتين"، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ستستمر على هذا النهج.

وتابع أن "تركيا بدأت، في الآونة الأخيرة، بمضاعفة صادرات منتجات الصناعات الدفاعية، ونرغب في تقاسم هذه المنتجات مع الدول الشقيقة والصديقة بشكل مختلف".

وعن مكافحة منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، قال أردوغان: "ننسق مع الجانب الأذربيجاني لمكافحة هذه المنظمة الإرهابية، وهناك تنسيق بين وقف المعارف التركي (حكومي) ووزارة التربية الأذربيجانية، لإنهاء نشاط المنظمة داخل الأراضي الأذربيجانية".